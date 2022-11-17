Відбулися вибори президента НОК України: хто замінить Бубку

Гутцайт замінить на цій посаді Бубку

У четвер, 17 листопада, на Генасамблеї Національного олімпійського комітету (НОК) було обрано нового голову організації. На цю посаду претендували кілька уславлених спортсменів та один функціонер.

Новим президентом НОК України став чинний міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Про це повідомляє прес-служба НОКу.

На виборах президента НОК Гутцайт зібрав більшість голосів – 123. За Жана Беленюка віддали 22 голоси, за Ігоря Малинського – 2. Таким чином, Гутцайт замінить на посаді уславленого українського легкоатлета Сергія Бубку, який керував цією організацією протягом останніх 17 років.

Результати голосування на президента НОК

На посаду голови НОК претендували троє:

Жан Беленюк – олімпійський чемпіон-2020 у боротьбі, народний депутат.

Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон-1992 у фехтуванні, міністр спорту.

Ігор Малинський – директор УНІ спеціальної фізичної та бойової підготовки та реабілітації.

Першим віцепрезидентом організації став Олексій Перевезинцев, також цю посаду отримав колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, Марія Булатова та Олексій Дніпров.

Раніше Шевченко, а також боксер Олександр Усик отримали посаду у НОК.

Нагадаємо, нещодавно Шевченко отримав престижну нагороду в Італії. Напередодні у "Шеви" виявили спільний бізнес із російським олігархом Романом Абрамовичем.