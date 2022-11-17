Укр

Состоялись выборы президента НОК Украины: кто заменит Бубку

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
Вадим Гутцайт Новость обновлена 17 ноября 2022, 18:23
Вадим Гутцайт. Фото facebook.com/vgytzait

Гутцайт заменит на этом посту Бубку

В четверг, 17 ноября, на Генассамблее Национального олимпийского комитета (НОК) был избран новый глава организации. На этот пост претендовали несколько прославленных спортсменов и один функционер.

Новым президентом НОК Украины стал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

На выборах президента НОК Гутцайт собрал большинство голосов — 123. За Жана Беленюка отдали 22 голоса, за Игоря Малинского – 2. Таким образом, Гутцайт заменит на посту прославленного украинского легкоатлета Сергея Бубку, который руководил НОК на протяжении последних 17 лет.

Результаты голосования на президента НОК
Результаты голосования на президента НОК

На пост главы НОК претендовали трое:

  • Жан Беленюк — олимпийский чемпион-2020 в борьбе, народный депутат.
  • Вадим Гутцайт — олимпийский чемпион-1992 в фехтовании, министр спорта.
  • Игорь Малинский — директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации.

Первым вице-президентом организации стал Алексей Перевезинцев, также этот пост получил бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, Мария Булатова и Алексей Днепров.

Ранее Шевченко, а также боксер Александр Усик получили должность в НОК.

Напомним, недавно Шевченко получил престижную награду в Италии. Накануне у "Шевы" обнаружили общий бизнес с российским олигархом Романом Абрамовичем.

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#НОК Украины #Вадим Гутцайт #Жан Беленюк