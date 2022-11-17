Состоялись выборы президента НОК Украины: кто заменит Бубку

Гутцайт заменит на этом посту Бубку

В четверг, 17 ноября, на Генассамблее Национального олимпийского комитета (НОК) был избран новый глава организации. На этот пост претендовали несколько прославленных спортсменов и один функционер.

Новым президентом НОК Украины стал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Об этом сообщает пресс-служба НОК.

На выборах президента НОК Гутцайт собрал большинство голосов — 123. За Жана Беленюка отдали 22 голоса, за Игоря Малинского – 2. Таким образом, Гутцайт заменит на посту прославленного украинского легкоатлета Сергея Бубку, который руководил НОК на протяжении последних 17 лет.

Результаты голосования на президента НОК

На пост главы НОК претендовали трое:

Жан Беленюк — олимпийский чемпион-2020 в борьбе, народный депутат.

Вадим Гутцайт — олимпийский чемпион-1992 в фехтовании, министр спорта.

Игорь Малинский — директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации.

Первым вице-президентом организации стал Алексей Перевезинцев, также этот пост получил бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, Мария Булатова и Алексей Днепров.

Ранее Шевченко, а также боксер Александр Усик получили должность в НОК.

Напомним, недавно Шевченко получил престижную награду в Италии. Накануне у "Шевы" обнаружили общий бизнес с российским олигархом Романом Абрамовичем.