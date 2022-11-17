Состоялись выборы президента НОК Украины: кто заменит Бубку
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Гутцайт заменит на этом посту Бубку
В четверг, 17 ноября, на Генассамблее Национального олимпийского комитета (НОК) был избран новый глава организации. На этот пост претендовали несколько прославленных спортсменов и один функционер.
Новым президентом НОК Украины стал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Об этом сообщает пресс-служба НОК.
На выборах президента НОК Гутцайт собрал большинство голосов — 123. За Жана Беленюка отдали 22 голоса, за Игоря Малинского – 2. Таким образом, Гутцайт заменит на посту прославленного украинского легкоатлета Сергея Бубку, который руководил НОК на протяжении последних 17 лет.
На пост главы НОК претендовали трое:
- Жан Беленюк — олимпийский чемпион-2020 в борьбе, народный депутат.
- Вадим Гутцайт — олимпийский чемпион-1992 в фехтовании, министр спорта.
- Игорь Малинский — директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации.
Первым вице-президентом организации стал Алексей Перевезинцев, также этот пост получил бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, Мария Булатова и Алексей Днепров.
Ранее Шевченко, а также боксер Александр Усик получили должность в НОК.
Напомним, недавно Шевченко получил престижную награду в Италии. Накануне у "Шевы" обнаружили общий бизнес с российским олигархом Романом Абрамовичем.