Шевченко відмовився від важливої посади в НОК: як він це пояснив і до чого тут Шуфрич

Легенда українського футболу відреагував на обурення громадськості

Новоспечений віцепрезидент Національного олімпійського комітету (НОК) України Андрій Шевченко відмовився від своєї посади, натякнувши на суперечливе призначення у НОК Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса.

Відповідний пост ексфутболіст і колишній тренер національної команди написав на своїй сторінці у Facebook. Шевченко прямо заявив, що йому не подобається бути в одній компанії з деякими членами НОК.

"У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх", — написав "Шева".

Примітно, що посаду у НОК також залишив голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко. До речі, в мережі ходять чутки, що Шевченко хоче очолити УАФ.

Нагадаємо, на Генасамблеї НОК Шуфрича та Суркіса було обрано членами організації на період 2022-2026 років. Крім того, 17 листопада НОК України отримав нового керівника.

Додамо, ще одним членом НОК було обрано чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика.