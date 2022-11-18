"На нас вилили відро з кров’ю та посміялися": Зозуля в гніві після нового призначення Шуфрича

Український футболіст не розуміє, як таке могло статися під час повномасштабної війни з рф

Головний футбольний волонтер України Роман Зозуля різко відреагував на призначення Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса у Національний олімпійський комітет (НОК) України.

Відповідний пост Роман опублікував на своїй сторінці у Facebook. Футболіст жорстко розкритикував вибори у головний спортивний орган країни, назвавши їх абсурдними та принизливими. Крім того, Зозуля зазначив, що проросійські політики на 9-й місяць великої війни намагаються проникнути у владу через спорт, адже двері до Ради наразі їм зачинені.

Особливо обурила Романа нова посада Шуфрича, якого обрали членом НОК до 2026 року.

"Скільки ще разів його треба вишвирнути на смітник, щоб він вже звідти точно не виліз?! Скільки разів його треба облити зеленкою, щоб мітка зрадника за ним закріпилась на все життя?! Чи мало того, що він кум кума путіна?! Може одразу йому звання героя вручимо?!

Усвідомлюючи, що в політику цим вошам дорога закрита, вони намагаються пролізти у спорт. Як в старому анекдоті — ти його в двері випихаєш, а він у вікно лізе. Але тут не смішно. Не смішно було після Революції Гідності, коли ми ховали Небесну сотню. Не смішно було після анексії Криму та окупації Донбасу в 2014, коли ці почвари знову пролізли в Раду. Сьогодні не просто не смішно, а боляче. Ніби на нас вилили відро з кров’ю та кістками загиблих і посміялися з того", — написав Роман.

Роман Зозуля розкритикував вибори у НОК України

Нагадаємо, легенда футболу Андрій Шевченко 17 листопада був обраний віцепрезидентом НОК України. Наступного дня "Шева" заявив, що залишає цю посаду, натякнувши на присутність Суркіса та Шуфрича в організації.

Додамо, президентом НОК України було обрано чинного міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта.