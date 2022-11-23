Чемпіонат України з футболу, 15 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Далі команди беруть паузу до березня

Незважаючи на чемпіонат світу з футболу, що стартував, в Україні цього тижня пройде 15 тур Прем’єр-ліги. Він завершить осінню частину УПЛ. Після цього команди підуть на перерву. За планами, друге коло української першості має розпочатися у березні наступного року.

15 тур чемпіонату України

Середа, 23 листопада

14.00. "Шахтар" — "Ворскла"

ТБ: "Сетанта"

П’ятниця, 25 листопада

13:00. "Інгулець" — "Верес"

ТБ: "Сетанта"

14.00. "Динамо" — "Металіст 1925"

ТБ: 2+2

Субота, 27 листопада

13:00. "Львів" — "Колос"

ТБ: "Сетанта"

14.00. "Зоря" — "Минай"

ТБ: УНІАН

Неділя, 28 листопада

13:00. "Олександрія" — "Рух"

ТБ: "Сетанта"

14.00. "Кривбас" — "Дніпро-1"

ТБ: "Сетанта"

Турнірна таблиця

Раніше ми розповідали, як у матчі Першої ліги за львівські "Карпати" одночасно грало 12 футболістів.

Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.