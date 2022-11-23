Чемпіонат України з футболу, 15 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Далі команди беруть паузу до березня
Незважаючи на чемпіонат світу з футболу, що стартував, в Україні цього тижня пройде 15 тур Прем’єр-ліги. Він завершить осінню частину УПЛ. Після цього команди підуть на перерву. За планами, друге коло української першості має розпочатися у березні наступного року.
15 тур чемпіонату України
Середа, 23 листопада
14.00. "Шахтар" — "Ворскла"
ТБ: "Сетанта"
П’ятниця, 25 листопада
13:00. "Інгулець" — "Верес"
ТБ: "Сетанта"
14.00. "Динамо" — "Металіст 1925"
ТБ: 2+2
Субота, 27 листопада
13:00. "Львів" — "Колос"
ТБ: "Сетанта"
14.00. "Зоря" — "Минай"
ТБ: УНІАН
Неділя, 28 листопада
13:00. "Олександрія" — "Рух"
ТБ: "Сетанта"
14.00. "Кривбас" — "Дніпро-1"
ТБ: "Сетанта"
Турнірна таблиця
Раніше ми розповідали, як у матчі Першої ліги за львівські "Карпати" одночасно грало 12 футболістів.
Нагадаємо, що матч чемпіонату України між "Рухом" та "Дніпром-1" завершився потужною бійкою.