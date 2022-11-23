Чемпионат Украины по футболу, 15 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Дальше команды берут паузу до марта
Несмотря на стартовавший чемпионат мира по футболу, в Украине на этой неделе пройдет 15 тур Премьер-лиги. Он завершит осенню часть УПЛ. После этого команды уйдут на перерыв. По планам, второй круг украинского первенства должен начаться в марте следующего года.
15 тур чемпионата Украины
Среда, 23 ноября
14:00. "Шахтер" — "Ворскла"
ТВ: "Сетанта"
Пятница, 25 ноября
13:00. "Ингулец" — "Верес"
ТВ: "Сетанта"
14:00. "Динамо" — "Металлист 1925"
ТВ: 2+2
Суббота, 27 ноября
13:00. "Львов" — "Колос"
ТВ: "Сетанта"
14:00. "Заря" — "Минай"
ТВ: УНИАН
Воскресенье, 28 ноября
13:00. "Александрия" — "Рух"
ТВ: "Сетанта"
14:00. "Кривбасс" — "Днепр-1"
ТВ: "Сетанта"
Турнирная таблица
Ранее мы рассказывали, как в матче Первой лиги за львовские "Карпаты" одновременно играло 12 футболистов.
Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.