Чемпионат Украины по футболу, 15 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Дальше команды берут паузу до марта

Несмотря на стартовавший чемпионат мира по футболу, в Украине на этой неделе пройдет 15 тур Премьер-лиги. Он завершит осенню часть УПЛ. После этого команды уйдут на перерыв. По планам, второй круг украинского первенства должен начаться в марте следующего года.

15 тур чемпионата Украины

Среда, 23 ноября

14:00. "Шахтер" — "Ворскла"

ТВ: "Сетанта"

Пятница, 25 ноября

13:00. "Ингулец" — "Верес"

ТВ: "Сетанта"

14:00. "Динамо" — "Металлист 1925"

ТВ: 2+2

Суббота, 27 ноября

13:00. "Львов" — "Колос"

ТВ: "Сетанта"

14:00. "Заря" — "Минай"

ТВ: УНИАН

Воскресенье, 28 ноября

13:00. "Александрия" — "Рух"

ТВ: "Сетанта"

14:00. "Кривбасс" — "Днепр-1"

ТВ: "Сетанта"

Турнирная таблица

Ранее мы рассказывали, как в матче Первой лиги за львовские "Карпаты" одновременно играло 12 футболистов.

Напомним, что матч чемпионата Украины между "Рухом" и "Днепром-1" завершился мощной дракой.