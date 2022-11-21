Дичь из чемпионата Украины! За "Карпаты" в матче играло 12 футболистов (видео)

Львовскому клубу теперь грозит техническое поражение

В поединке 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины по футболу "Прикарпатье" – "Карпаты" (0:2) произошел скандал. У львовского клуба могут отобрать победу.

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Дело в том, что в течение пары минут у "Карпат" на поле было 12 футболистов! На 58-й минуте тренер львовян Андрей Тлумак провел двойную замену. Вместо Шаха и Когута вышли Кожанов и Лень. Если Шах ушел с поля, то Когут почему-то остался. Арбитр матча Дмитрий Кривушкин не сразу заметил это.

Теперь львовскому клубу грозит техническое поражение, пишет Футбол 24. Пункт 12 статьи 27 Регламента ПФЛ предусматривает следующее: "Если футболист, который заменен до начала или в процессе матча, или удален, или не внесен в рапорт арбитра, в дальнейшем непосредственно участвовал в матче, то команде засчитывается поражение 0:3, команде-сопернице – победа 3:0, а к клубу применяются дисциплинарные санкции".

Напомним, что в эти дни в Катаре проходит чемпионат мира по футболу. Смотрите расписание и результаты ЧМ-2022.