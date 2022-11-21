Курйоз з чемпіонату України! За "Карпати" у матчі грало 12 футболістів (відео)

Львівському клубу тепер загрожує технічна поразка

У поєдинку 13-го туру Першої ліги чемпіонату України з футболу "Прикарпаття" – "Карпати" (0:2) стався скандал. У львівського клубу можуть забрати перемогу.

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Справа в тому, що протягом кількох хвилин у "Карпат" на полі було 12 футболістів! На 58-й хвилині тренер львів’ян Андрій Тлумак провів подвійну заміну. Замість Шаха та Когута вийшли Кожанов та Лень. Якщо Шах пішов із поля, то Когут чомусь залишився. Арбітр матчу Дмитро Кривушкін не одразу помітив це.

Тепер львівському клубу загрожує технічна поразка, пише Футбол 24. Пункт 12 статті 27 Регламенту ПФЛ передбачає наступне: "Якщо футболіст, який замінений до початку або в процесі матчу, або вилучений, або не внесений до рапорту арбітра, надалі безпосередньо брав участь у матчі, то команді зараховується поразка 0:3, команді-суперниці – перемога 3:0, а до клубу застосовуються дисциплінарні санкції".

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