УЕФА готов выкинуть лучший клуб Украины из еврокубков

В Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поступила жалоба, что "Днепр-1" – это старый ФК "Днепр"

Лидер чемпионата Украины по футболу сезона 2022/23 "Днепр-1" находится под угрозой дисквалификации из еврокубков.

Об этом рассказал журналист Сергей Болотников на YouTube-канале KDK. Он отметил, что УЕФА уже ведет расследование касательно украинского клуба в связи с жалобой. Болотников считает, что жалобу на "Днепр-1" мог подать кто-то из Украинской ассоциации футбола (УАФ).

"У меня есть такой горячий инсайд про Днепр-1". По моей информации, в УЕФА подана жалоба о том, что "Днепр-1" является "перекрашенным" "Днепром". УЕФА начал расследование, они уже разбираются. Интересно, что если они докажут, что это так (а это очень просто доказать), ведь стадион, руководство, футболисты и академия те же, то "Днепру-1" могут впаять не только долги "Днепра", но могут даже дисквалифицировать команду из еврокубков", — заявил Болотников.

Напомним, "Днепр-1" по итогам жеребьевки раунда плей-офф Лиги конференций сыграет с АЕКом Ларнака.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" победил "Шахтер" в первом круге чемпионата Украины по футболу.