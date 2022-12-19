Україну готові викинути зі світового футболу: ми отримали жовту картку

У ФІФА та УЄФА стежать за ситуацією зі спробою організувати дострокові вибори в УАФ

Перший віцепрезидент УАФ Олег Протасов заявив, що ФІФА та УЄФА попередили Українську асоціацію футболу про можливе виключення із міжнародних організацій у разі проведення віртуального Виконкому 20 грудня. Раніше главу УАФ Андрія Павелка заарештували на два місяці.

"Про факти небаченого тиску на членів Виконкому УАФ, на керівництво Асоціації та її регіональних представників сьогодні відомо вже не лише в Україні, а й за її межами. Йдеться про спроби провести засідання Виконкому УАФ 20 грудня на основі підроблених протоколів та підписів.

З такими брудними методами приниження української футбольної спільноти я особисто стикаюся вперше.

Як перший віцепрезидент УАФ, поважаючи футбольні правила, що регламентують діяльність ФІФА, УЄФА та національних футбольних асоціацій, я інформував міжнародні футбольні органи про наміри третіх сил здійснити буквально рейдерське захоплення влади в українському Будинку футболу. Очікується, що заплющувати очі на спроби провести незаконні вибори в УАФ світова футбольна спільнота не може і не буде. І справа не в Павелку чи в Протасові. Справа в тому, що членство національних футбольних асоціацій у міжнародних органах гарантується виключно неухильним дотриманням статутів УЄФА та ФІФА, а відповідно – незалежністю діяльності національних футбольних структур.

Будь-яке порушення цього правила "може призвести до призупинення членства УАФ у ФІФА та УЄФА відповідно до ст. 16 Статуту ФІФА та ст. 9 Статуту УЄФА. Це підкреслюють самі організації у своєму листі", — написав Протасов у Facebook, прикріпивши лист.

Раніше в будинку Павелка провели обшук. Побачене шокувало всіх — меблі у стилі "Пшонка", кінотеатр, величезний басейн, одяг, взуття та сумочки на сотні тисяч євро.