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Герои ЧМ-2022 еще раз потрясли мир: отдали миллионы долларов беднякам

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Футболисты после каждого матча благодарили болельщиков, дома их встречали тысячи фанов Новость обновлена 21 декабря 2022, 13:39
Футболисты после каждого матча благодарили болельщиков, дома их встречали тысячи фанов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Марокканские футболисты отказались от призовых за участие в чемпионате мира

Сборная Марокко стала главной сенсацией чемпионата мира по футболу. Команда первой из африканских стран добралась до полуфинала, а в матче за "бронзу" уступила Хорватии.

На родине футболистов встречали, как национальных героев. Тысячи болельщиков вышли на улицы поприветствовать команду.

Марокканские футболисты в долгу не остались и доказали, что на ЧМ-2022 сражались за страну, а не за деньги. Сборная в полном составе отказалась от премиальных, решив направить эти средства в помощь бедным семьям в Марокко, сообщает Футбол 24.

Следует отметить, что за свои выступления в Катаре сборная Марокко заработала 25 миллионов долларов. Правда, не все эти деньги пойдут на благотворительность. Премиальные футболистов составляют лишь часть этой суммы. Остальное перейдет в распоряжение федерации для обеспечения собственной деятельности и развития футбола в стране.

Ранее мы писали, что игрок сборной Марокко танцевал вместе с мамой на футбольном поле после победы над сборной Португалии в четвертьфинале.

А с голкипером марокканской команды Ясином Буну уже начал переговоры мадридский "Реал".

Теги:
#Футбол #ЧМ-2022 #Сборная Марокко #ЧМ-2022 в Катаре