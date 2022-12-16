Хорватия - Марокко: онлайн матча за "бронзу" ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка с видео повторами голов

В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу будет разыгран комплект бронзовых медалей. В матче за третье место сойдутся сборные Хорватии и Марокко. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.

Напомним, что хорваты на ЧМ-1998 выиграли "бронзу", а на ЧМ-2018 взяли "серебро". А вот сборная Марокко стала первой среди африканских стран, которой удалось побороться за медали.

Хорватия

В своей группе хорваты заняли второе место, пропустив вперед Марокко.

Марокко – Хорватия — 0:0

Хорватия – Канада — 4:1

Хорватия – Бельгия — 0:0

А затем в 1/8 финала с трудом в серии пенальти прошли Японию — 1:1 (3:1).

В четвертьфинале была вновь серия пенальти и победа над Бразилией — 1:1 (4:2).

В полуфинальном поединке хорваты без вариантов уступили Аргентине — 0:3.

Марокко

Африканская команда сенсационно обошла в группе серебряных и бронзовых призеров ЧМ-2018 — Хорватию и Бельгию, соответственно.

Марокко – Хорватия — 0:0

Бельгия – Марокко — 0:2

Канада – Марокко — 1:2

А в 1/8 финала марокканцы сотворили не менее громкую сенсацию, выбили в серии пенальти Испанию — 0:0 (3:0).

Дальше — больше, в четвертьфинале марокканцы выиграли у Португалии — 1:0.

В полуфинальном поединке шлагбаум перед Марокко поставили действующие чемпионы мира французы — 0:2.

История встреч

Национальные сборные дважды играли между собой. В 1996 году в товарищеском матче была зафиксирована ничья — 2:2, а второй поединок прошел на этом чемпионате мира в группе — 0:0.

Кто фаворит

Букмекеры отдают небольшое предпочтение европейцам в этом матче. Котировки на основное время: победа Хорватии — 2,40, ничья — 3,50, победа Марокко — 3,10. Коэффициент на выигрыш бронзовых медалей: Хорватия — 1,75, Марокко — 2,15.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Ранее мы писали, что игрок сборной Марокко танцевал вместе с мамой на футбольном поле после победы над сборной Португалии в четвертьфинале.

А с голкипером марокканской команды Ясином Буну уже начал переговоры мадридский "Реал".