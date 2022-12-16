Хорватия - Марокко: онлайн матча за "бронзу" ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка с видео повторами голов
В субботу, 17 декабря, на чемпионате мира по футболу будет разыгран комплект бронзовых медалей. В матче за третье место сойдутся сборные Хорватии и Марокко. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка с видеоповторами голов.
Напомним, что хорваты на ЧМ-1998 выиграли "бронзу", а на ЧМ-2018 взяли "серебро". А вот сборная Марокко стала первой среди африканских стран, которой удалось побороться за медали.
Хорватия
В своей группе хорваты заняли второе место, пропустив вперед Марокко.
Марокко – Хорватия — 0:0
Хорватия – Канада — 4:1
Хорватия – Бельгия — 0:0
А затем в 1/8 финала с трудом в серии пенальти прошли Японию — 1:1 (3:1).
В четвертьфинале была вновь серия пенальти и победа над Бразилией — 1:1 (4:2).
В полуфинальном поединке хорваты без вариантов уступили Аргентине — 0:3.
Марокко
Африканская команда сенсационно обошла в группе серебряных и бронзовых призеров ЧМ-2018 — Хорватию и Бельгию, соответственно.
Марокко – Хорватия — 0:0
Бельгия – Марокко — 0:2
Канада – Марокко — 1:2
А в 1/8 финала марокканцы сотворили не менее громкую сенсацию, выбили в серии пенальти Испанию — 0:0 (3:0).
Дальше — больше, в четвертьфинале марокканцы выиграли у Португалии — 1:0.
В полуфинальном поединке шлагбаум перед Марокко поставили действующие чемпионы мира французы — 0:2.
История встреч
Национальные сборные дважды играли между собой. В 1996 году в товарищеском матче была зафиксирована ничья — 2:2, а второй поединок прошел на этом чемпионате мира в группе — 0:0.
Кто фаворит
Букмекеры отдают небольшое предпочтение европейцам в этом матче. Котировки на основное время: победа Хорватии — 2,40, ничья — 3,50, победа Марокко — 3,10. Коэффициент на выигрыш бронзовых медалей: Хорватия — 1,75, Марокко — 2,15.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Ранее мы писали, что игрок сборной Марокко танцевал вместе с мамой на футбольном поле после победы над сборной Португалии в четвертьфинале.
А с голкипером марокканской команды Ясином Буну уже начал переговоры мадридский "Реал".