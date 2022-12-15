Мбаппе нокаутировал болельщика в полуфинале ЧМ-2022

Французский нападающий попал мячом в голову зрителю

Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу. В полуфинальном поединке французы обыграли команду Марокко — 2:0.

На разминке перед матчем произошел довольно любопытный эпизод. Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе попал мячом в голову болельщику. Мужчина потерял сознание.

Мбаппе подбежал к болельщику, чтобы поинтересоваться состоянием здоровья и извиниться. Персонал сборной Франции также принес в подарок фанату футболку Мбаппе.

Мбаппе подошел к болельщику

Напомним, что второй финалист чемпионата мира также определился. Сборная Аргентины обыграла Хорватию. И теперь 18 декабря нас ждет финал между Францией и Аргентиной. А днем ранее в поединке за бронзовые медали чемпионата мира встретятся марокканцы с хорватами.

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