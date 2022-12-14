Обидел кота - плати миллион! Бразилию накажут за поведение на ЧМ-2022

Кот залез на стол во время пресс-конференции команды

Группа бразильских неправительственных организаций вместе с Национальным форумом защиты животных Бразилии подала судебный иск к Конфедерации футбола страны. Причина — инцидент с котом перед четвертьфинальным матчем ЧМ‑2022.

Как сообщает издание El Grafico, общая сумма иска составляет миллион реалов (около 190 тысяч долларов).

Напомним, что на пресс‑конференции перед матчем со сборной Хорватии пресс‑аташе команды грубо скинул кота, который запрыгнул на стол.

Сборная Бразилии покинула чемпионат мира после 1/4 финала, где проиграла в серии послематчевых пенальти сборной Хорватии.

Кстати, один финалист чемпионата мира уже определился. Сборная Аргентины обыграла Хорватию. А второй участник финала определится 14 декабря. Следите за онлайн трансляцией матча Франция — Марокко у нас на сайте.

Интересно, что ранее психолог назвал главную причину, которая помогла французам обыграть Англию и добраться до полуфинала. Все дело в том, что перед решающим пенальти английский форвард Гарри Кейн остался без телохранителя.