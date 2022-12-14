Образив кота — плати мільйон! Бразилію покарають за поведінку на ЧС-2022

Кіт заліз на стіл під час пресконференції команди

Група бразильських неурядових організацій разом із Національним форумом захисту тварин Бразилії подала судовий позов до Конфедерації футболу країни. Причина — інцидент із котом перед чвертьфінальним матчем ЧС-2022.

Як повідомляє видання El Grafico, загальна сума позову становить мільйон реалів (близько 190 тисяч доларів).

Нагадаємо, що на пресконференції перед матчем зі збірною Хорватії пресаташе команди грубо скинув кота, який стрибнув на стіл.

Збірна Бразилії залишила чемпіонат світу після 1/4 фіналу, де програла у серії післяматчевих пенальті збірній Хорватії.

До речі, один фіналіст чемпіонату світу вже визначився. Збірна Аргентини обіграла Хорватію. А другий учасник фіналу визначиться 14 грудня. Стежте за онлайн трансляцією матчу Франція — Марокко у нас на сайті.

Цікаво, що раніше психолог назвав головну причину, яка допомогла французам обіграти Англію та дістатися півфіналу. Вся справа в тому, що перед вирішальним пенальті англійський форвард Гаррі Кейн залишився без охоронця.