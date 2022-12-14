Треба пробігтися голою Буенос-Айресом: від фанатки вимагають виконати обіцянку Марадоні

Лучіана Салазар збиралася влаштувати голий забіг, якщо Аргентина виграє чемпіонат світу

Ми вже розповідали про сексуальну вболівальницю збірної Хорватії Івану Кньолл, яка викликала фурор у Катарі. Але збірна Аргентини має не менш ефектну прихильницю. Це модель Лучіана Салазар. Вболівальники вимагають від неї виконати обіцянку дану Марадоні 12 років тому.

На чемпіонаті світу 2010 року головним тренером збірної Аргентини був Дієго Марадона. Він пообіцяв голим пробігтися довкола Обеліска, якщо команда виграє трофей. Тоді легенді футболу обіцяла скласти компанію Салазар. Але аргентинці вилетіли у чвертьфіналі.

Довідка! Обеліск — збудований у травні 1936 року на відзначення 400-х роковин заснування Буенос-Айреса. Він знаходиться в центрі Площі Республіки, в тому місці, де вперше в місті був вивішений аргентинський прапор, на перетині проспекту 9 липня та проспекту Авеніди Коррієнтес. Висота 67 метрів, площа основи 49 квадратних метрів.

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2014 року Аргентина була близька до тріумфу, але програла фінал. На ЧС-2022 аргентинці 18 грудня у матчі за трофей зіграють проти переможця пари Франція — Марокко.

Лучіана Салазар зараз у Катарі і вболіває за свою команду на стадіоні. А фанати вимагають від неї пробігтися голою, якщо Аргентина привезе додому Кубок світу.

Раніше ми писали, що у півфіналі ЧС-2022 Ліонель Мессі побив рекорд Пеле.