Збирали дощову воду та спали на матрацах: сестра розповіла про важке дитинство Роналду

Катя Авейру підтримала брата після фіаско на ЧС-2022

Збірна Португалії залишила чемпіонат світу. У 1/4 фіналу португальці програли Марокко. Після фінального свистка Кріштіану Роналду у сльозах залишав поле.

У таку скрутну хвилину підтримала брата його сестра Катя Авейру. Вона написала душевний пост у Instagram.

"Коли онуки попросять розповісти про боротьбу, честь, славу, працю, самовідданість, перешкоди, людське зло і заздрість, коли попросять розповісти про трофеї, голи, нагороди, рекорди, що стали частиною небаченої спадщини, я розповім їм про мого брата.

Про того, хто народився у простому будинку посеред океану далеко від столиці Португалії. У будинку, де стояли відра та миски, щоб збирати дощову воду. У будинку, де підлога була брудом, прикритим пластиком, де їжу готували на дровах, де вода для ванни нагрівалася на багатті, де в одній кімнаті на двох матрацах, підпертих цеглою, діти спали вчотирьох. Його батько раніше був військовим і брав участь у заморській війні, а мати — сирота, яка росла в дитячому будинку.

Я розповім їм про імперію, яку він побудував, про його силу, про те, що він обіцяв зробити та виконав. Я розповім їм про його характер, про те, що він ніколи не здавався, навіть коли йому вже викопали могилу. Я покажу їм фільм – справжній фільм про життя їхнього дядька.

І я дякую Богові за те, що я частина його життя. Цього прекрасного життя", – написала Авейру.

Раніше мама Роналду скуштувала каву в Катарі і була нажахана смаком цього напою.

"Телеграф" повідомляв, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.