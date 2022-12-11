Собирали дождевую воду и спали на матрасах: сестра рассказала о трудном детстве Роналду

Катя Авейру поддержала брата после фиаско на ЧМ-2022

Сборная Португалии покинула чемпионат мира. В 1/4 финала португальцы проиграли Марокко. После финального свистка Криштиану Роналду в слезах покидал поле.

В такую трудную минуту поддержала брата его сестра Катя Авейру. Она написала душевный пост в Instagram.

"Когда внуки попросят рассказать о борьбе, чести, славе, труде, самоотверженности, препятствиях, человеческом зле и зависти, когда попросят рассказать о трофеях, голах, наградах, рекордах, ставших частью невиданного наследия, я поведаю им о моем брате.

О том, кто родился в простом доме посреди океана вдалеке от столицы Португалии. В доме, где стояли ведра и миски, чтобы собирать дождевую воду. В доме, где пол представлял собой грязь, прикрытую пластиком, где еду готовили на дровах, где вода для ванны нагревалась на костре, где в одной комнате на двух матрасах, подпертых кирпичами, дети спали вчетвером. Его отец раньше был военным и участвовал в заморской войне, а его мать – сирота, которая росла в детском доме.

Я расскажу им об империи, которую он построил, о его силе, о том, что он обещал сделать и выполнил. Я расскажу им о его характере, о том, что он никогда не сдавался, даже когда для него уже вырыли могилу. Я покажу им фильм – настоящий фильм о жизни их дяди.

И я благодарю Бога за то, что я часть его жизни. Этой прекрасной жизни", – написала Авейру.

Ранее мама Роналду попробовала кофе в Катаре и была в ужасе от вкуса этого напитка.

"Телеграф" сообщал, что Криштиану Роналду стал первым человеком на планете, на которого в Instagram подписалось 500 млн человек.