"Це призначено": Ібрагімович назвав переможця ЧС-2022

Легендарний швед впевнений у перемозі Мессі та Ко

Збірна Аргентини, яка у вівторок, 13 грудня, зіграє з Хорватією у півфіналі чемпіонату світу з футболу у Катарі, виграє мундіаль. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Хорватія.

Такою думкою "Ібра" поділився з goal.com. Шведський футболіст вважає, що ця подія призначена.

"Я думаю, вже призначено, хто переможе, і ви знаєте, кого я маю на увазі. Я думаю, що Мессі підніме трофей, це вже призначено", — заявив Ібрагімович.

Збірна Аргентини є беззаперечним фаворитом матчу з хорватами. Нагадаємо, у першому раунді плей-офф Аргентина мінімально здолала збірну Австралії (2:1), а у чвертьфіналі "Біло-блакитні" у скандальному матчі обіграли Нідерланди у футбольній лотереї (2:2, 4:3 по пенальті). До речі, один із фанатів увічнив гнів Мессі у грі з "Помаранчевими" у вигляді тату на нозі.

Раніше повідомлялося, що Мессі можуть заборонити в’їзд до Мексики через скандал на груповій стадії турніру. Усі результати та відеоогляди матчів чемпіонату світу з футболу у Катарі доступні у нас на сайті.