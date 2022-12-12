Аргентина – Хорватія: прогноз на півфінал ЧС-2022

Букмекери впевнені в успіху Мессі та Ко

У вівторок, 13 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі пройде перша півфінальна баталія між аргентинцями та хорватами. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Хорватія.

На думку букмекерів, набагато вищі шанси на успіх у "Альбіселесте". Про це повідомляє Парі-Матч.

Фахівці пропонують зробити ставку на вихід аргентинців у фінал турніру з коефіцієнтом 1,44 (ймовірність 69% при маржі букмекерів 3%). Водночас успіх Хорватії менш ймовірний — коефіцієнт 2,95 (34%).

Прогноз букмекерів на матч чемпіонату світу з футболу Аргентина — Хорватія (основний час):

Парі-Матч: (перемога Аргентини 1,91 — нічия 3,40 — перемога Хорватії 4,80)

Матч 3-го раунду плей-офф Аргентина — Хорватія відбудеться в Ед-Дайіані, на стадіоні "Лузаїл Айконік", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. За ходом цієї зустрічі можна буде стежити по ТБ в Україні. Додамо, в іншому півфіналі зіграють Франція та Марокко (14 грудня). Фінал заплановано на 18 грудня.

"Телеграф" нагадує, що Аргентина в першому раунді плей-офф виявилася сильнішою за збірну Австралії (2:1), потім "Біло-блакитні" пройшли Нідерланди (2:2, 4:3 за пенальті). Хорватія, у свою чергу, в 1/8 фіналу вибила японців (1:1, 3:1 за пенальті), а в 1/4 сенсаційно переграла бразильців (1:1, 4:2 за пенальті).