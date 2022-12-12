Аргентина - Хорватия: прогноз на полуфинал ЧМ-2022

Букмекеры уверены в успехе Месси и Ко

Во вторник, 13 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдет первая полуфинальная баталия между аргентинцами и хорватами. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Хорватия.

По мнению букмекеров, намного выше шансы на успех у "Альбиселесте". Об этом сообщает Пари-Матч.

Специалисты предлагают сделать ставку на выход аргентинцев в финал турнира с коэффициентом 1,44 (вероятность 69% при марже букмекеров 3%). В то же время успех Хорватии менее вероятен — коэффициент 2,95 (34%).

Прогноз букмекеров на матч чемпионата мира по футболу Аргентина — Хорватия (основное время):

Пари-Матч: (победа Аргентины 1,91 — ничья 3,40 — победа Хорватии 4,80)

Матч 3-го раунда плей-офф Аргентина — Хорватия состоится в Эд-Дайиане, на стадионе "Лузаил Айконик", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. За ходом этой встречи можно будет следить по ТВ в Украине. Добавим, в другом полуфинале сыграют Франция и Марокко (14 декабря). Финал запланирован на 18 декабря.

"Телеграф" напоминает, что Аргентина в первом раунде плей-офф оказалась сильнее сборной Австралии (2:1), затем "Бело-голубые" прошли Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти). Хорватия, в свою очередь, в 1/8 финала выбила японцев (1:1, 3:1 по пенальти), а в 1/4 сенсационно переиграла бразильцев (1:1, 4:2 по пенальти).