Аргентина - Хорватия: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2022

Хорваты могут попасть в финал во второй раз подряд

Во вторник, 13 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре будет сыгран первый полуфинальный поединок в котором сойдутся аргентинцы и хорваты. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Хорватия.

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу Аргентина — Хорватия можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Игра третьего раунда плей-офф Аргентина — Хорватия пройдет в катарском Эд-Дайиане, на стадионе "Лузаил Айконик", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. В другом полуфинале встретятся марокканцы и французы (14 декабря). Финальный матч запланирован на 18 декабря.

Напомним, сборная Аргентины в плей-офф ЧМ-2022 сначала переиграла команду Австралии (2:1), после чего прошла Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти). Хорваты, в свою очередь, для начала прошли японцев (1:1, 3:1 по пенальти), затем сенсационно выбили бразильцев (1:1, 4:2 по пенальти).