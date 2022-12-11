Аргентина — Хорватія: де і коли дивитись півфінал ЧС-2022

Хорвати можуть потрапити до фіналу вдруге поспіль

У вівторок, 13 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі буде зіграно перший півфінальний поєдинок, в якому зійдуться аргентинці та хорвати. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Хорватія.

Матч 1/2 фіналу ЧС-2022 з футболу Аргентина — Хорватія можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіа-платформі megogo, а також на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" та і т.д.).

Гра третього раунду плей-офф Аргентина — Хорватія пройде в катарському Ед-Дайіані, на стадіоні "Лузаїл Айконік", початок зустрічі — о 21:00 за київським часом. В іншому півфіналі зустрінуться марокканці та французи (14 грудня). Фінальний матч заплановано на 18 грудня.

Нагадаємо, збірна Аргентини у плей-офф ЧС-2022 спочатку переграла команду Австралії (2:1), після чого пройшла Нідерланди (2:2, 4:3 за пенальті). Хорвати, у свою чергу, для початку пройшли японців (1:1, 3:1 за пенальті), потім сенсаційно вибили бразильців (1:1, 4:2 за пенальті).