"Это предначертано": Ибрагимович назвал победителя ЧМ-2022

Легендарный швед уверен в победе Месси и Ко

Сборная Аргентины, которая во вторник, 13 декабря, сыграет с Хорватией в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре, выиграет мундиаль. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Хорватия.

Таким мнением "Ибра" поделился с goal.com. Шведский футболист считает, что данное событие предначертано.

"Я думаю, уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано", — заявил Ибрагимович.

Сборная Аргентины является безоговорочным фаворитом матча с хорватами. Напомним, в первом раунде плей-офф Аргентина минимально одолела сборную Австралии (2:1), а в четвертьфинале "Бело-голубые" в скандальном матче обыграли Нидерланды в футбольной лотерее (2:2, 4:3 по пенальти). К слову, один из фанатов увековечил гнев Месси в игре с "Оранжевыми" в виде тату на ноге.

Ранее сообщалось, что Месси могут запретить въезд в Мексику из-за скандала на групповой стадии турнира. Все результаты и видеообзоры матчей чемпионата мира по футболу в Катаре доступны у нас на сайте.