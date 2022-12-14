Надо пробежаться голой по Буэнос-Айресу: от фанатки требуют выполнить обещание Марадоне

Лучиана Салазар собиралась устроить голый забег, если Аргентина выиграет чемпионат мира

Мы уже рассказывали о сексуальной болельщице сборной Хорватии Иване Кньолл, которая произвела фурор в Катаре. Но у сборной Аргентины есть не менее эффектная поклонница. Это модель Лучиана Салазар. Болельщики требуют от нее выполнить обещание данное Марадоне 12 лет назад.

На чемпионате мира 2010 года главным тренером сборной Аргентины был Диего Марадона. Он пообещал голым пробежаться вокруг Обелиска, если команда выиграет трофей. Тогда легенде футбола обещала составить компанию Салазар. Но аргентинцы вылетели в четвертьфинале.

Справка! Обелиск — построен в мае 1936 года в ознаменование 400-й годовщины основания Буэнос-Айреса. Он находится в центре Площади Республики, в том месте, где впервые в городe был вывешен аргентинский флаг, на пересечении проспекта 9 июля и проспекта Авениды Корриентес. Высота 67 метров, площадь основания 49 квадратных метров.

Фанаты Аргентины празднуют выход в финал ЧМ-2022 возле Обелиска

В 2014 году Аргентина была близка к триумфу, но проиграла финал. На ЧМ-2022 аргентинцы 18 декабря в матче за трофей сыграют против победителя пары Франция — Марокко.

Лучиана Салазар сейчас в Катаре и болеет за свою команду на стадионе. А фанаты требуют от нее пробежаться голой, если Аргентина привезет домой Кубок мира.

Ранее мы писали, что в полуфинале ЧМ-2022 Лионель Месси побил рекорд Пеле.