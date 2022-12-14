Залишився без охоронця: психолог пояснив, чому Гаррі Кейн не забив пенальті Франції

Форвард англійської команди міг перевести гру в овертайм

Збірна Англії вилетіла з чемпіонату світу у чвертьфіналі. Британці програли Франції — 1:2, хоча наприкінці зустрічі могли зрівняти рахунок. Але Гаррі Кейн не реалізував пенальті.

Англійський форвард двічі бив із 11 метрів у цьому матчі. Спочатку забив, а потім ударив вище воріт.

Професор психології Гейр Йордет із Норвезької школи спортивних наук для The Sun розібрав події того матчу.

Психолог наголошує на тому, що під час першого пенальті Кейн був під повною опікою Джордана Хендерсона. Півзахисник виступив охоронцем Кейна. Він взяв м’яч, провів форварда до позначки та не дав французам психологічно тиснути на Гаррі. Тому удар нападаючого був бездоганний.

Кейн перед першим пенальті

Другий пенальті у матчі рефері призначив на 84-й хвилині. Після того як Хендерсона замінили. Йордет вказує на те, що після призначення 11-метрового Кейн залишився без захисту в оточенні п’ятьох футболістів збірної Франції. Вони психологічно тиснули на нападаючого, що могло спровокувати промах.

Кейн перед другим пенальті

Збірна Франції вийшла до півфіналу чемпіонату світу, де 14 грудня зіграє проти марокканців. Стежте за онлайном матчу Франція — Марокко у нас на сайті.

Нагадаємо, що один фіналіст чемпіонату світу вже визначився. Збірна Аргентини обіграла Хорватію. І тепер марокканці або зіграють у фіналі проти аргентинців, або боротимуться за бронзові медалі з хорватами.