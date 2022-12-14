Остался без телохранителя: психолог объяснил, почему Гарри Кейн не забил пенальти Франции

Форвард английской команды мог перевести игру в овертайм

Сборная Англии вылетела с чемпионата мира в четвертьфинале. Британцы проиграли Франции — 1:2, хотя в концовке встречи могли сравнять счет. Но Гарри Кейн не реализовал пенальти.

Английский форвард два раза бил с 11 метров в этом матче. Сначала забил, а потом ударил выше ворот.

Профессор психологии Гейр Йордет с Норвежской школы спортивних наук для The Sun разобрал события того матча.

Психолог делает акцент на том, что во время первого пенальти Кейн был под полной опекой Джордана Хендерсона. Полузащитник выступил телохранителем Кейна. Он взял мяч, провел форварда до отметки и не дал французам психологически давить на Гарри. Поэтому удар нападающего был безупречен.

Кейн перед первым пенальти

Второй пенальти в матче рефери назначил на 84-й минуте. После того, как Хендерсона заменили. Йордет указывает на то, что после назначения 11-метрового Кейн остался без защиты в окружении пятерых футболистов сборной Франции. Они психологически давили на нападающего, что могло спровоцировать промах.

Кейн перед вторым пенальти

Сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира, где 14 декабря сыграет против марокканцев. Следите за онлайном матча Франция — Марокко у нас на сайте.

Напомним, что один финалист чемпионата мира уже определился. Сборная Аргентины обыграла Хорватию. И теперь марокканцы либо сыграют в финале против аргентинцев, либо будут сражаться за бронзовые медали с хорватами.