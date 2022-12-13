В Марокко нашли способ, как победить Францию на ЧМ-2022

Марокканцы хотят победить любой ценой

В среду, 14 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится второй полуфинальный поединок Франция — Марокко. Перед игрой фанаты африканской команды обратились к одному болельщику с необычной просьбой.

Болельщики "Атласных Львов" попросили оманца Мохаммеда аль-Хаджири (Маджомбу) не приходить на игру марокканцев в футболке сборной Марокко. Об этом сообщает omanobserver.om.

Дело в том, что представитель Омана приходил на несколько матчей мундиаля в футболке разных национальных команд: от Испании до Бразилии. Примечательно, что все эти команды досрочно покинули турнир. Суеверные болельщики считают, что фанат из Омана приносит неудачи тем командам, за которые он болеет. Поэтому марроканцы массово пишут Маджомбе в Instagram, чтобы он пришел на полуфинал ЧМ-2022 в футболке сборной Франции. Таким образом, фанаты надеются на очередную победу своей команды в игре с безоговорочным фаворитом.

Напомним, марроканцы в плей-офф ЧМ-2022 сенсационно обыграли испанцев. В следующем раунде африканская команда неожиданно переиграла Португалию.