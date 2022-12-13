У Марокко знайшли спосіб, як перемогти Францію на ЧС-2022

Марокканці дуже хочуть перемогти та вийти у фінал

У середу, 14 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбудеться другий півфінальний поєдинок Франція — Марокко. Перед грою фанати африканської команди звернулися до одного вболівальника з незвичайним проханням.

Уболівальники "Атласних Левів" попросили Мохаммеда аль-Хаджирі (Маджомбу) з Оману не приходити на гру марокканців у футболці збірної Марокко. Про це повідомляє omanobserver.om.

Річ у тому, що представник Оману приходив на кілька матчів мундіалю у футболці різних національних команд: від Іспанії до Бразилії. Цікаво, що всі ці команди достроково залишили турнір. Забобонні вболівальники вважають, що фанат з Оману приносить невдачі тим командам, за які він вболіває. Тому марокканці масово пишуть Маджомбі в Instagram, щоб він прийшов на півфінал ЧС-2022 у футболці збірної Франції. Таким чином, фанати сподіваються на чергову перемогу своєї команди у грі із беззаперечним фаворитом.

Нагадаємо, марокканці у плей-офф ЧС-2022 сенсаційно обіграли іспанців. У наступному раунді африканська команда несподівано переграла Португалію.