Франція — Марокко: де і коли дивитись півфінал ЧС-2022

Чемпіони світу йдуть за черговим титулом

У середу, 14 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі буде зіграно другий півфінальний поєдинок між французами та марокканцями. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Марокко.

Матч 1/2 фіналу ЧС-2022 з футболу Франція — Марокко можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні на медіа-платформі megogo, а також на suspilne.media та на регіональних каналах суспільного телебачення ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" та і т.д.).

Зустріч 3-го раунду плей-офф Франція — Марокко пройде в Ель-Хаурі на стадіоні "Ель-Байт", початок поєдинку — о 21:00 за київським часом. В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться команди Аргентини та Хорватії (13 грудня). Фінал заплановано на 18 грудня.

"Телеграф" нагадує, що Франція у першому раунді плей-офф переграла Польщу (3:1), а потім перемогла Англію (2:1). Марокко, у свою чергу, сенсаційно пройшло Іспанію 0:0 (3:0 за пенальті), а потім Португалію (1:0), розтоптавши мрії Кріштіану Роналду. Цікаво, що марокканці ще не пропускали голів від суперників. Єдиний пропущений гол на груповій стадії турніру вони забили собі самі.