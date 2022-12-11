Франция - Марокко: где и когда смотреть полуфинал ЧМ-2022

Чемпионы мира идут к очередному титулу

В среду, 14 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре будет сыгран второй полуфинальный поединок между французами и марокканцами. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Марокко.

Матч 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу Франция — Марокко можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, а также на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Встреча 3-го раунда плей-офф Франция — Марокко пройдет в Эль-Хауре на стадионе "Эль-Байт", начало поединка — в 21:00 по киевскому времени. В другом матче 1/2 финала встретятся команды Аргентины и Хорватии (13 декабря). Финал запланирован на 18 декабря.

"Телеграф" напоминает, что Франция в первом раунде плей-офф переиграла Польшу (3:1), а затем победила Англию (2:1). Марокко, в свою очередь, сенсационно прошло Испанию 0:0 (3:0 по пенальти), а затем и Португалию (1:0), растоптав мечты Криштиану Роналду. Примечательно, что марокканцы еще не пропускали голов от соперников. Единственный пропущенный гол на групповой стадии турнира они забили себе сами.