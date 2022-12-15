Мбаппе нокаутував уболівальника у півфіналі ЧС-2022

Французький нападник влучив м’ячем у голову глядачеві

Збірна Франції стала другим фіналістом чемпіонату світу з футболу. У півфінальному поєдинку французи обіграли команду Марокко — 2:0.

На розминці перед матчем стався доволі цікавий епізод. Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе влучив м’ячем у голову вболівальнику. Чоловік знепритомнів.

Мбаппе підбіг до вболівальника, щоб поцікавитися станом здоров’я та вибачитися. Персонал збірної Франції також приніс у подарунок фанату футболку Мбаппе.

Мбаппе підійшов до вболівальника

Нагадаємо, що другий фіналіст чемпіонату світу також визначився. Збірна Аргентини обіграла Хорватію. І тепер 18 грудня на нас чекає фінал між Францією та Аргентиною. А днем раніше у поєдинку за бронзові медалі чемпіонату світу зустрінуться марокканці з хорватами.

Раніше повідомлялося, що Мессі можуть заборонити в’їзд до Мексики через скандал на груповій стадії турніру. Усі результати та відеоогляди матчів чемпіонату світу з футболу у Катарі доступні у нас на сайті.