Загинув у 24 роки. Нова смерть на ЧС-2022

Кенієць працював охоронцем на чемпіонаті світу

На чемпіонаті світу з футболу — чергова смерть. Загинув 24-річний співробітник служби безпеки Джон Нджо Кібуе з Кенії. Він отримав травми під час падіння на стадіоні "Лусаїл". Раніше на ЧС-2022 помер американський журналіст.

Інцидент стався 10 грудня, цього дня арена не приймала матчів турніру. Чоловік виконував свої професійні обов’язки. Співробітники медичних служб негайно прибули на місце події, постраждалого було доставлено до лікарні на машині швидкої допомоги.

"З жалем повідомляємо, що, незважаючи на зусилля лікарів, він помер 13 грудня після того, як три дні перебував у реанімації", — йдеться у повідомленні The Sun.

На "Лусаїлі" пройде фінал ЧС-2022. Першою у фінал вийшла Аргентина. А 14 грудня визначиться другий фіналіст. Стежте за онлайном матчу Франція — Марокко у нас на сайті.

Нагадаємо, під час чемпіонату світу помер катарський фотокореспондент Халід аль-Міслам.

Раніше на світовій першості помер уболівальник збірної Уельсу. Він не пережив поразки своєї команди на груповому етапі.