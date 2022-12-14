Збірна Марокко роздає безкоштовно 13 тисяч квитків на півфінал із Францією

Африканська команда не залишиться без підтримки на ЧС-2022

Збірна Марокко досягла унікального досягнення — вперше в історії вийшла до півфіналу чемпіонату світу. Стежте за битвою Франція — Марокко на нашому сайті.

Марокканські вболівальники не настільки вірили в успіхи своєї команди перед мундіалем, тож квитки на півфінал не бронювали. Але команда для них зробила чудовий сюрприз.

Як пише The Sun, збірна Марокко роздасть безкоштовно свою квоту на півфінал – це 13 тисяч квитків. Частину з них буде реалізовано через посольство у Катарі, частину подарують уболівальникам на батьківщині. Місцева авіакомпанія вже організувала 30 додаткових чартерів у Доху.

Раніше ми писали, що гравець збірної Марокко танцював разом із мамою на футбольному полі після перемоги над збірною Португалії у чвертьфіналі.

А з голкіпером марокканської команди Ясіном Буну вже розпочав переговори мадридський "Реал".

Нагадаємо, що один фіналіст чемпіонату світу вже визначився. Збірна Аргентини обіграла Хорватію. І тепер марокканці або зіграють у фіналі проти аргентинців, або боротимуться за бронзові медалі з хорватами.