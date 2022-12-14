Сборная Марокко раздает бесплатно 13 тысяч билетов на полуфинал с Францией

Африканская команда не останется без поддержки на ЧМ-2022

Сборная Марокко добилась уникального достижения — впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Следите за битвой Франция — Марокко на нашем сайте.

Марокканские болельщики не настолько верили в успехи своей команды перед мундиалем, поэтому билеты на полуфинал не бронировали. Но команда для них сделала потрясающий сюрприз.

Как пишет The Sun, сборная Марокко раздаст бесплатно свою квоту на полуфинал — это 13 тысяч билетов. Часть из них будет реализована через посольство в Катаре, часть подарят болельщикам на родине. Местная авиакомпания уже организовала 30 дополнительных чартеров в Доху.

Ранее мы писали, что игрок сборной Марокко танцевал вместе с мамой на футбольном поле после победы над сборной Португалии в четвертьфинале.

А с голкипером марокканской команды Ясином Буну уже начал переговоры мадридский "Реал".

Напомним, что один финалист чемпионата мира уже определился. Сборная Аргентины обыграла Хорватию. И теперь марокканцы либо сыграют в финале против аргентинцев, либо будут сражаться за бронзовые медали с хорватами.