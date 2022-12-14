Укр

Погиб в 24 года. Новая смерть на ЧМ-2022

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Охранник упал на стадионе Новость обновлена 14 декабря 2022, 15:51
Охранник упал на стадионе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кениец работал охранником на чемпионате мира

На чемпионате мира по футболу очередная смерть. Погиб 24-летний сотрудник службы безопасности Джон Нджо Кибуэ из Кении. Он получил травмы при падении на стадионе "Лусаил". Ранее на ЧМ-2022 умер американский журналист.

Инцидент произошел 10 декабря, в этот день арена не принимала матчи турнира. Мужчина исполнял свои профессиональные обязанности. Сотрудники медицинских служб немедленно прибыли на место происшествия, пострадавшего доставили в больницу на машине скорой помощи.

"С сожалением сообщаем, что, несмотря на усилия врачей, он скончался 13 декабря после того, как три дня находился в реанимации", — говорится в сообщении The Sun.

На "Лусаиле" пройдет финал ЧМ-2022. Первой в финал вышла Аргентина. А 14 декабря определится второй финалист. Следите за онлайном матча Франция — Марокко у нас на сайте.

Напомним, во время чемпионата мира скончался катарский фотокорреспондент Халид аль‑Мисслам.

Ранее на мировом первенстве умер болельщик сборной Уэльса. Он не пережил поражение своей команды на групповом этапе.

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#Футбол #ЧМ-2022 #ЧМ-2022 в Катаре