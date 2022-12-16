Хорватія — Марокко: онлайн матчу за "бронзу" ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку з відео повторами голів

У суботу, 17 грудня, на чемпіонаті світу з футболу буде розіграно комплект бронзових медалей. У матчі за третє місце зійдуться збірні Хорватії та Марокко. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку із відеоповторами голів.

Нагадаємо, що хорвати на ЧС-1998 виграли "бронзу", а на ЧС-2018 взяли "срібло". А ось збірна Марокко стала першою серед африканських країн, якій удалося поборотися за медалі.

Хорватія

У своїй групі хорвати посіли друге місце, пропустивши Марокко вперед.

Марокко – Хорватія – 0:0

Хорватія – Канада – 4:1

Хорватія – Бельгія – 0:0

А потім у 1/8 фіналу насилу в серії пенальті пройшли Японію — 1:1 (3:1).

У чвертьфіналі була знову серія пенальті та перемога над Бразилією — 1:1 (4:2).

У півфінальному поєдинку хорвати без варіантів поступилися Аргентині — 0:3.

Марокко

Африканська команда сенсаційно обійшла у групі срібних та бронзових призерів ЧС-2018 — Хорватію та Бельгію відповідно.

Марокко – Хорватія – 0:0

Бельгія – Марокко – 0:2

Канада — Марокко — 1:2

А в 1/8 фіналу марокканці створили не менш гучну сенсацію, вибили в серії пенальті Іспанію – 0:0 (3:0).

Далі – більше, у чвертьфіналі марокканці виграли у Португалії – 1:0.

У півфінальному поєдинку шлагбаум перед Марокко поставили чинні чемпіони світу французи — 0:2.

Історія зустрічей

Національні збірні двічі грали між собою. 1996 року в товариському матчі було зафіксовано нічию — 2:2, а другий поєдинок пройшов на цьому чемпіонаті світу в групі — 0:0.

Хто фаворит

Букмекери віддають перевагу європейцям у цьому матчі. Котирування на основний час: перемога Хорватії – 2,40, нічия – 3,50, перемога Марокко – 3,10. Коефіцієнт на виграш бронзових медалей: Хорватія – 1,75, Марокко – 2,15.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Раніше ми писали, що гравець збірної Марокко танцював разом із мамою на футбольному полі після перемоги над збірною Португалії у чвертьфіналі.

А з голкіпером марокканської команди Ясіном Буну вже розпочав переговори мадридський "Реал".