Герої ЧС-2022 ще раз вразили світ: віддали мільйони доларів біднякам
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Марокканські футболісти відмовилися від призових за участь у чемпіонаті світу
Збірна Марокко стала головною сенсацією чемпіонату світу з футболу. Команда першою з африканських країн дісталася півфіналу, а в матчі за "бронзу" поступилася Хорватії.
На батьківщині футболістів зустрічали як національних героїв. Тисячі вболівальників вийшли на вулиці привітати команду.
Марокканські футболісти в боргу не залишилися і довели, що на ЧС-2022 грали за країну, а не за гроші. Збірна у повному складі відмовилася від преміальних, вирішивши направити ці кошти на допомогу бідним сім’ям у Марокко, повідомляє Футбол 24.
Слід зазначити, що за свої виступи у Катарі збірна Марокко заробила 25 мільйонів доларів. Щоправда, не всі ці гроші підуть на благодійність. Преміальні футболістів становлять лише частину цієї суми. Решта перейде у розпорядження федерації для забезпечення власної діяльності та розвитку футболу у країні.
Раніше ми писали, що гравець збірної Марокко танцював разом із мамою на футбольному полі після перемоги над збірною Португалії у чвертьфіналі.
А з голкіпером марокканської команди Ясіном Буну вже розпочав переговори мадридський "Реал".