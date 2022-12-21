Герої ЧС-2022 ще раз вразили світ: віддали мільйони доларів біднякам

Марокканські футболісти відмовилися від призових за участь у чемпіонаті світу

Збірна Марокко стала головною сенсацією чемпіонату світу з футболу. Команда першою з африканських країн дісталася півфіналу, а в матчі за "бронзу" поступилася Хорватії.

На батьківщині футболістів зустрічали як національних героїв. Тисячі вболівальників вийшли на вулиці привітати команду.

Марокканські футболісти в боргу не залишилися і довели, що на ЧС-2022 грали за країну, а не за гроші. Збірна у повному складі відмовилася від преміальних, вирішивши направити ці кошти на допомогу бідним сім’ям у Марокко, повідомляє Футбол 24.

Слід зазначити, що за свої виступи у Катарі збірна Марокко заробила 25 мільйонів доларів. Щоправда, не всі ці гроші підуть на благодійність. Преміальні футболістів становлять лише частину цієї суми. Решта перейде у розпорядження федерації для забезпечення власної діяльності та розвитку футболу у країні.

Раніше ми писали, що гравець збірної Марокко танцював разом із мамою на футбольному полі після перемоги над збірною Португалії у чвертьфіналі.

А з голкіпером марокканської команди Ясіном Буну вже розпочав переговори мадридський "Реал".