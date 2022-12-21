В Аргентині зірвали чемпіонський парад: футболістів евакуювали гелікоптерами

Гравці так і не приїхали з трофеєм до Обеліска

Вівторок, 20 грудня, став вихідним в Аргентині. Цього дня у столиці Буенос-Айресі планувався чемпіонський парад. Десятки тисяч уболівальників ще вночі зібралися вздовж дороги з аеропорту, щоби привітати команду.

А вдень на головних вулицях міста, за деякими даними, зібралося близько чотирьох мільйонів людей. Під час руху фанати не давали проїхати автобусу, дехто застрибував до нього до футболістів. Є постраждалі та загиблі.

У результаті служби безпеки перервали парад і не пустили автобус до Обеліска – головного символу Буенос-Айреса. Футболістів пересадили у гелікоптери, вони хвилин 10 покружляли над фанатами та полетіли до будівлі футбольної асоціації країни.

Подивіться, що відбувалося на вулицях Буенос-Айреса:

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Нагадаємо, що перед церемонією нагородження емір Катара подарував Мессі національний одяг, чим порушив регламент ФІФА.