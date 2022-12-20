Мессі затяг його в ліжко: дружина вже відреагувала на пікантні фото футболіста

Капітан збірної Аргентини продовжує насолоджуватися чемпіонством

Збірна Аргентини прилетіла з Катару додому. Літак приземлився у Буенос-Айресі пізно вночі, але це не завадило вболівальникам зустріти команду. Футболісти на відкритому автобусі проїхалися з аеропорту на базу, щоб відпочити перед чемпіонським парадом, який проходитиме в аргентинській столиці.

Пішов трохи подрімати і Ліонель Мессі. Капітан збірної Аргентини запостив у соцмережах фотографію, на якій він спить разом із Кубком світу.

Дружина футболіста Антонела Роккуццо відреагувала на фото. "Доброго ранку, коханий", — залишила коментар дівчина.

До речі, знімок Мессі після перемоги на ЧС-2022 став найпопулярнішим у Instagram. За добу він обійшов попереднього рекордсмена – яйце – з 56 млн лайків.

Треба сказати, що гол Ліонеля Мессі у додатковий час фіналу було забито з порушенням правил. У момент взяття воріт на полі було 13 (!) гравців збірної Аргентини. Але рефері заплющив на це очі.

Раніше ми писали, що перед церемонією нагородження емір Катару подарував Мессі національний одяг.

Ми також повідомляли, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста.