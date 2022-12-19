Ліонель Мессі забив гол у фіналі ЧС-2022, коли на полі було 13 футболістів Аргентини

Інцидент стався у додатковий час

Збірна Аргентини стала чемпіоном світу з футболу. У фіналі аргентинці у серії пенальті обіграли Францію — 3:3 (4:2). Один із голів у ворота французів був забитий у додатковий час.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі влучив у ворота Уго Льоріса, коли на полі знаходилося 13 аргентинських футболістів.

Момент стався на 108 хвилині матчу. Коли Мессі бив у ворота ворота французької збірної, на поле вибігли двоє запасних гравців аргентинської команди. Вони продовжували находитися на полі, коли м’яч залітав у ворота французів.

Раніше ми писали, що перед церемонією нагородження емір Катару подарував Мессі національний одяг.

Нагадаємо, що нападаючого збірної Франції Кілліана Мбаппе втішав після фіналу президент країни Еммануель Макрон.

Ми також повідомляли, що перед фіналом ЧС-2022 перша вчителька Ліонеля Мессі написала зворушливий лист до футболіста. А Папа римський відмовився дивитися фінальний поєдинок світової першості.