Мессі виграв найкращий матч в історії: Аргентина – чемпіон світу!

Команди видали вогняний матч у фіналі мундіалю у Катарі

У неділю, 18 грудня, на чемпіонаті світу з футболу в Катарі відбувся фінальний поєдинок Аргентина — Франція.

Вирішальний матч мундіалю пройшов у Ед-Дайіані на стадіоні "Лузаїл Айконік" і завершився з рахунком 2:2 у основний час, а у компенсований час команди обмінялися голами — 3:3. У серії пенальті перемогу відсвяткували аргентинці – 4:2. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Аргентинці під час виконання гімну країни виглядали дуже зарядженими на гру. І вже з перших хвилин "Альбіселесте" вихлюпнули цю енергію на полі. "Біло-блакитні" були швидшими й сильнішими за своїх опонентів на всіх ділянках поля, що призвело до першого взяття воріт. На 23-й хвилині поєдинку Ліонель Мессі реалізував пенальті, який заробив Анхель Ді Марія. Через 13 хвилин Мессі й Ко провели шикарну контратаку, на завершальній стадії якої той же Ді Марія легко замкнув передачу Макалістера. Французи, у свою чергу, не завдали жодного удару по воротах Аргентини у першій половині зустрічі.

У другому таймі все йшло до легкої перемоги Аргентини, проте "Триколірні" за дві хвилини перевернули перебіг матчу. Кіліан Мбаппе спочатку реалізував пенальті, а за хвилину оформив дубль, вразивши ворота Мартінеса ударом з льоту. У другому овертаймі Аргентині вдалося провести гольову атаку, наконечником якої виступив Мессі. Однак під завісу зустрічі Мбаппе зрівняв рахунок із "точки".

У серії пенальті перемогу здобули аргентинці, які забили всі свої 11-метрові удари. У складі збірної Франції не реалізували пенальті Коман та Чуамені.

Таким чином, Аргентина втретє виграла футбольний ЧС. Раніше аргентинці перемагали на мундіалях у 1978 та 1986 роках.

Аргентина – Франція — 3:3 (4:2 – пен.)

Голи: Мессі, 23 (пен.), 109, Ді Марія, 36 – Мбаппе, 80 (пен.), 81, 118 (пен.)

Попередження: Фернандес, 45+7, Акунья, 90+8, Паредес, 114 – Рабьо, 54, Тюрам, 87, Жиру, 90+6 (не на полі)

Аргентина: Е. Мартінес – Тальяфіко (Дібала, 120+1), Отаменді, Ромеро, Моліна (Монтьєль, 91) – Мак Аллістер (Пеццелья, 116), Фернандес, Де Пауль (Паредес, 102), Ді Марія (Акунья, 64) – Альварес (Лаутаро Мартінес, 103), Мессі.

Франція: Льоріс – Т. Ернандес (Коман, 72), Упамекано, Варан (Конате, 113), Кунде (Дісасі, 120+1) – Рабьо (Фофана, 95), Чуамені, Грізманн (Камавінга, 71) – Мбаппе, Жиру (Тюрам, 41), Дембеле (Коло Муані, 41).

Статистика матчу Аргентина – Франція

Відеоогляд матчу (оновлюється)

Нагадаємо, в 1/2 фіналу ЧС-2022 Аргентина здолала хорватів (3:0), а французи пройшли сенсаційних марокканців (2:0). До речі, у матчі за 3-е місце Хорватія виявилася сильнішою за Марокко (2:1).

Перед фіналом мундіалю у Катарі спалахнув скандал. ФІФА відмовила Володимиру Зеленському надати можливість звернутися до громадськості перед початком матчу Аргентина — Франція. Пізніше в мережі була опублікована заборонена заява президента України.