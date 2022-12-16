Аргентина — Франція: онлайн фіналу ЧС-2022

Текстова трансляція та відеоповтори голів матчу

У неділю, 18 грудня, визначиться чемпіон світу з футболу. У битві за трофей зійдуться збірні Аргентини та Франції. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. "Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку.

Обидві команди двічі вигравали чемпіонат світу. Аргентинці брали трофей у далеких 1978 та 1986 роках, Франція перемагала у 1998 та 2018 році.

Аргентина — Франція — 0:0 (оновлюється)

Новини перед матчем

ФІФА призначила поляка Шимона Марциняка головним арбітром фіналу. На ЧС-2022 він судив матчі Франція – Данія (2:1) та Аргентина – Австралія (2:1).

головним арбітром фіналу. На ЧС-2022 він судив матчі Франція – Данія (2:1) та Аргентина – Австралія (2:1). Президент Франції Еммануель Макрон дав прогноз на фінал: "Думаю, ми переможемо, і щось мені підказує, що у фіналі будуть голи, чимало голів".

Аргентина

Команда вийшла із групи з першого місця.

Аргентина — Саудівська Аравія — 1:2.

Аргентина — Мексика — 2:0.

Польща – Аргентина – 0:2.

У 1/8 фіналу аргентинці в нервовому матчі обіграли Австралію — 2:1.

А у чвертьфіналі втратили перевагу у два м’ячі та обіграли Нідерланди лише у серії пенальті — 2:2 (4:3).

Півфінальний поєдинок не був надто складним для аргентинців, вони обіграли Хорватію – 3:0.

Франція

Команда вийшла із групи з першого місця.

Франція — Австралія — 4:1.

Франція — Данія — 2:1.

Туніс – Франція – 1:0.

У 1/8 фіналу французи легко обіграли Польщу — 3:1.

А у чвертьфіналі виграли у збірної Англії — 2:1.

У півфіналі французи здолали Марокко — 2:0.

Історія зустрічей

Національні збірні 12 разів зустрічалися між собою: шість перемог у аргентинців, тричі виграли французи та ще у трьох матчах переможця не було визначено.

Серед цих матчів три були на чемпіонатах світу. Вперше Аргентина та Франція зустрілися на першому ЧС у 1930 році. Тоді на груповому етапі аргентинці виграли – 1:0. 1978 року знову зустріч у групі та знову перемога Аргентини — 2:1. А на ЧС-2018 команди видали божевільний поєдинок у 1/8 фіналу. Франція перемогла — 4:3.

Хто фаворит

Унікальна ситуація, букмекери не можуть назвати фаворита фіналу. Котирування на основний час: перемога Аргентини – 2,85, нічия – 3,10, перемога Франції – 2,85. Коефіцієнт на чемпіонство: Аргентина – 1,93, Франція – 1,93.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.