Час Мессі добігає кінця: Шевченко — про фінал ЧС-2022

Екстренер збірної України вважає, що Мессі заслужив виграти мундіаль

Чемпіонат світу з футболу добігає кінця. Переможець стане відомим 18 грудня. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію фіналу Аргентина — Франція. Легендарний український футболіст Андрій Шевченко у вирішальному матчі мундіалю чекає на цікаву гру.

"Мессі — символ Аргентини. Легенда — один з найкращих гравців усіх часів. Його можна поставити в один ряд з Марадоною і Пеле. Такий гравець заслуговує на перемогу на чемпіонаті світу", — цитує Шевченко Sky Sports.

"Великою історією стане не тільки те, що він зробив у своїй кар’єрі, а й те, як він зараз грає. Він абсолютний лідер, грає відмінні матчі, забиває хороші голи, віддає передачі на партнера. Він справжній лідер та капітан.

Але з іншого боку, дуже сильна, збалансована команда Франції. Мбаппе – дуже сильний гравець. Час Мессі добігає кінця, а Мбаппе – нова зірка. Це буде дуже захоплююча та цікава гра", — вважає колишній форвард збірної України.

Андрій Шевченко зараз у Досі, де сфотографувався із президентом ФІФА, за це його розкритикував Роман Зозуля.

Нагадаємо, що ще один комплект нагород на чемпіонаті світу буде розіграно 17 грудня. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу за "бронзу" Хорватія — Марокко.