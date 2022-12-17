Время Месси подходит к концу: Шевченко - о финале ЧМ-2022

Экс-тренер сборной Украины считает, что Месси заслужил выиграть мундиаля

Чемпионат мира по футболу подходит к концу. Победитель станет известен 18 декабря. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию финала Аргентина — Франция. Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко в решающем матче мундиаля ждет интересную игру.

"Месси — символ Аргентины. Легенда — один из лучших игроков всех времен. Его можно поставить в один ряд с Марадоной и Пеле. Такой игрок заслуживает победы на чемпионате мира", — цитирует Шевченко Sky Sports.

"Большой историей станет не только то, что он сделал в своей карьере, но и то, как он сейчас играет. Он абсолютный лидер, играет отличные матчи, забивает хорошие голы, отдает передачи на партнероа. Он настоящий лидер и капитан.

Но с другой стороны очень сильная, сбалансированная команда Франции. Мбаппе – очень сильный игрок. Время Месси подходит к концу, а Мбаппе – новая звезда. Это будет очень увлекательная и интересная игра", — считает бывший форвард сборной Украины.

Андрей Шевченко сейчас в Дохе, где сфотографировался с президентом ФИФА, за это его раскритиковал Роман Зозуля.

Напомним, что еще один комплект наград на чемпионате мира будет разыгран 17 декабря. Мы ведем онлайн-трансляцию матча за "бронзу" Хорватия — Марокко.