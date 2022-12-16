Допомагає лише російському олігарху: Зозуля розмазав "Шеву" за скандальне фото

Зозуля розкритикував легенду українського футболу

Український футболіст-волонтер Роман Зозуля відреагував на новину про те, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) відповіла відмовою на прохання президента України Володимира Зеленського виступити з відеозверненням перед фінальним матчем ЧС-2022 з футболу в Катарі Аргентина — Франція.

Відповідний пост Роман опублікував на своїй сторінці у Facebook. Зозуля жорстко "пройшовся" не лише по самій організації, дісталося й Андрію Шевченку. Футболіст-волонтер вважає, що "Шева" міг би використати свої зв’язки, щоб допомогти Зеленському в цій ситуації, адже він особисто знайомий із президентом ФІФА Джанні Інфантіно. Також Зозуля нагадав про зв’язки колишнього гравця та тренера збірної України з російським олігархом Романом Абрамовичем.

"А це посол благодійної платформи United24 Андрій Шевченко на фото із директором FIFA, який сьогодні відмовив президентові України у виступі перед фіналом ЧС.

То може Андрій використав би свої зв’язки на благо країни та домовився про виступ президента?! Чи може він лише вести переговори з депутатами, щоби з його бізнес-партнера, російського олігарха Абрамовича зняли санкції?!", — написав Зозуля.

Зозуля розкритикував Шевченка

Зозуля наїхав на ФІФА

Раніше Зозуля розкритикував вибори у Національний олімпійський комітет (НОК) України через те, що туди обрали Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. Через скандал політики пішли з організації, проте Роман вважає, що це було зроблено лише для відведення очей. До речі, "Шева" також отримав посаду в НОК України, проте після громадського резонансу залишив Комітет.