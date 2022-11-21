Шуфрич та Суркіс пішли для замилювання очей: Зозуля показав, хто отримав пост у НОК України

У НОК України, як і раніше, перебуває чимало неоднозначних персон

Український футболіст-волонтер Роман Зозуля після гучного скандалу на виборах Національного олімпійського комітету (НОК) України, за підсумками яких членами організації було обрано Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса, відреагував на новину про їхнє звільнення.

Відповідний пост Роман опублікував на своїй сторінці у Facebook. Крім того, він поділився списком з іншими неоднозначними призначеннями у НОК.

"Все, як у старі недобрі часи — "развели, как котят". Схоже, Шуфрич з Суркісом, виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки "золоту" команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту. Хіба спортом вважати корупцію, боротьбу за місце в списку ОПЗЖ або рекет у 90-ті.

Звісно, спорт зараз не на часі, але чи на часі волокти на керівні посади усіх зашкварених і дискредитованих?! Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у владу, будь то політичну чи спортивну?!" — Написав Зозуля.

Роман Зозуля незадоволений виборами у НОК України

Зазначимо, 21 листопада олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк попросив виключити його зі складу НОК через склад організації. Відповідну заяву нардеп опублікував у своєму telegram-каналі. До речі, Беленюк програв Гутцайту на виборах президента НОК.

Нагадаємо, з НОК пішов Андрій Шевченко, якого раніше обрали віцепрезидентом комітету.