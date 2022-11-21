Шуфрич и Суркис ушли для отвода глаз: Зозуля показал, кто получил пост в НОК Украины

В НОК Украины по-прежнему находятся немало неоднозначных персон

Украинский футболист-волонтер Роман Зозуля после громкого скандала на выборах Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, по итогам которых членами организации были избраны Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, отреагировал на новость об их увольнении.

Соответствующий пост Роман опубликовал на своей странице в Facebook. Кроме того, он поделился списком других неоднозначных назначений в НОК.

"Все, как в старые недобрые времена – "развели, как котят". Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли только функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Разве спортом считать коррупцию, борьбу за место в списке ОПЗЖ или рэкет в 90-е.

Конечно, спорт сейчас не ко времени, но время ли сейчас волочь на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам сунуть свой нос во власть, будь-то политическую или спортивную?!" — написал Зозуля.

Роман Зозуля недоволен выборами в НОК Украины

Отметим, 21 ноября олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк попросил исключить его из состава НОК из-за состава организации. Соответствующее заявление нардеп опубликовал в своем telegram-канале. К слову, Беленюк проиграл Гутцайту на выборах президента НОК.

Напомним, из НОК ушел Андрей Шевченко, которого до этого избрали вице-президентом комитета.