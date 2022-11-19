Известный журналист-расследователь – о причинах желания Нестора Шуфрича стать членом Национального олимпийского комитета

Все эти скандалы, борьба, олимпийский комитет и так далее, мне кажется, происходят из-за того, что многие оторваны от реальности. Активные люди должны тратить остатки энергии для того, чтобы объяснять, что плохо — не то, что именно сейчас, а вообще.

Извините, но попытайтесь поставить себя на место, например, шуфрича.

Страшная война, братские могилы, застывшие дети над гробами родителей. Ну, зачем ему сейчас быть членом НОК? Чтоб что? Уйти из политики, чтобы заниматься спортом? Так не идет шуфрич из политики. Эта логика непостижима.

Есть такое распространенное объяснение на непонятные вопросы: потому что может. Мы даже примерно не осознаем, насколько наша страна — страна возможностей.

"Как нельзя? Кто сказал?"

Поскольку институтов, правил и законов почти не существует не только в чьей-то системе координат, а вообще, ограничить в этой безграничности может только кто-то, а не что-то. А если кто-то, то это такое дело субъективное. Можно договариваться. И вот люди тратят жизнь на постоянные "договоры". Ранее облэнерго можно было получить таким образом. Все предмет договоренностей – от подшипника до газового месторождения. Интерес, паритет, опцион, номинал, креатура.

Коррупионеры, может, и выехали. Только в Монако, Вене, Лондоне или Дубае нечего украсть — одни расходы. Можно только договориться о том, как украсть в Украине. Дистанционка.

В это же время есть люди, которые хотят победить, потому что это единственный вариант остаться в живых. Просто жить дальше. Когда ты знаешь, что в любой момент ты и ролексы могут покинуть страну через зеленый коридор, понять "а почему нельзя НОК — сложно".

Хочется, конечно, чтобы все все поняли и тем, кто останется в живых, не пришлось тратить время своей жизни на дальнейшую борьбу. Но уже очевидно, что так не будет. Будет даже наоборот. Ибо кто-то защищает свою жизнь и жизнь своей семьи в этой стране, а кто-то считает, что можно все. Потому что может.

Источник - Фейсбук Михаила Ткача