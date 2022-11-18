Шуфрич и Суркис бегут из НОК Украины из-за народного гнева

Украинцы были возмущены итогами выборов в главную спортивную структуру страны

Скандал с назначением Григория Суркиса и Нестора Шуфрича на должности в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины получил развязку.

На следующий день после выборов Суркис и Шуфрич подали заявления о выходе из состава НОК. Об этом в эфире телеканала "Киев" рассказал новоиспеченный президент НОК, действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт

"Сегодня Григорием Суркисом и Нестором Шуфричем уже поданы заявления о выходе из состава НОК, поэтому мы прекращаем их членство.

Надеюсь, что этот вопрос будет снят. Что касается Андрея Шевченко, мы общались с ним. Он предупредил меня, что написал. Но я ему потом набрал, когда он уже опубликовал свои мысли.

Я ему сказал, что уже написаны письма о выходе из НОК господином Шуфричем и господином Суркисом. Мы договорились о встрече на следующей неделе. Будем прорабатывать, как дальше нам работать вместе", — заявил Гутцайт.

Напомним, легендарный украинский футболист Андрей Шевченко по итогам выборов в НОК был избран вице-президентом организации, однако на следующий день "Шева" покинул свой пост из-за "состава комитета". Кроме того, выборы в НОК жестко раскритиковал украинский футболист-волонтер Роман Зозуля.